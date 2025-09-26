皮膚ガスについて説明する関根嘉香さん＝2025年7月22日、神奈川県平塚市、西尾能人撮影 今年は、観測史上最も暑かった夏になりました。外に出ただけで汗が噴き出しました。そんなとき、気になるのが体臭ですが、実は汗そのものはほとんど、におわないらしいのです。それでは「汗臭い」とはどういう状態なのでしょうか？加齢臭にもおびえるこのごろ、体の表面から発生する微量の「皮膚ガス」を研究している東海大理学