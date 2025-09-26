関東２部リーグの渋谷シティＦＣは２６日、元日本代表ＦＷ渡辺千真（３９）が９月２８日のリーグ最終戦（日立ビルシステム戦・１１時キックオフつくばＦＣ万博グラウンド）を持って現役引退することを発表した。渡辺は国見高、早稲田大を経て横浜ＦＭに加入した２００９年、１３ゴールを挙げて新人王を獲得。その後も多彩な得点パターンを駆使し、ＦＣ東京、神戸、Ｇ大阪、横浜ＦＣ、松本でゴールを重ね、Ｊ通算は４２４試合１