脳しんとうの影響で離脱していた横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が２６日、ＦＣ東京戦（２８日・味スタ）での復帰に意欲を示した。途中出場した９月１３日の川崎戦（０●３）で後半３８分にロングボールに助走を付けて競り合った後に、背中から体を強く打ち付け、頭を抑えたまま立ち上がることが出来ず、脳しんとうにより担架で運ばれて途中交代を余儀なくされた。その後、脳しんとうの復帰プロトコルを経て、既に全体練習に復帰。横須