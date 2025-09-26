マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦前に60号の記念球に関わったファンと対面。記念球を返還してくれたお礼としてサイン入りバットをプレゼントした。ローリーは24日のロッキーズ戦で前日に59、60号を放ってチームを24年ぶりのア・リーグ西地区優勝に導いた。ローリーは16日のロイヤルズ戦で55号を放ち、両打ちのシーズン最多本塁打記録で61年のミッキー・マントル（ヤンキース