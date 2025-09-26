ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が２６日、神奈川・横浜市内の２軍施設で、ライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。打者３人に対し、計約７０球を投げ、安打性６本だった。バウアーは２４日にイースタン・楽天戦（横須賀）で先発し約１カ月ぶりに実戦復帰する予定だったが、倦怠感などの体調不良を訴え当日に登板回避していた。バウアーは、今季８月２１日の広島戦を最後に出場選手登録を抹消。２軍降格後のライブＢＰ