十明の新曲「GRAY」が、10月6日からスタートするドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ）の主題歌に起用。また、同曲を使用した本編予告映像も公開となった。 （関連：【映像あり】十明の新曲「GRAY」が主題歌、ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』本編予告） 『絶対零度』シリーズのシーズン5にあたる本ドラマでは、真犯人の正体が見えない“情報犯罪”に立ち