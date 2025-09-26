ファミリーレストラン「ココス」の公式Xが、9月26日（金）に更新され、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とのコラボレーションが決定したことが発表された。【写真】『ちいかわ』コラボを発表した「ココス」のポスト■続報に期待「ココス」の公式Xによると、『ちいかわ』と初のコラボキャンペーンの開催が決定した。本キャンペーンでは、コラボオリジナルのキービジュアルなどが展開される予定。詳しい詳細は9月30日（火）1