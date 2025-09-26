＜中国新聞ちゅーピーレディース2日目◇26日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが進行中。2週連続優勝を狙う吉澤柚月が6つ伸ばし、トータル7アンダーに浮上。スタイヤーノ梨々菜と並んで首位に立った。【写真】吉澤柚月のドレス姿はもはやアイドルトータル6アンダー・3位に首位発進の大林奈央と上久保実咲。トータル5アンダー・5位タイには賞金ランキン