＜パナソニックオープン2日目◇26日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。22歳レフティ・細野勇策が7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル11アンダーで上井邦浩、ヤン・ジホ（韓国）と並び首位に立った。【写真】山下美夢有がコースで弟を応援トータル10アンダー・4位タイに小平智、小鯛竜也、ブラッド・ケネディ（オーストラリア）。トータル9アンダー