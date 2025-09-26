日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。今回は選手たちが使用するヤーデージブックのカバーを「こだわりチェック」した。【動画】ヤーデージブックのカバーに見せた選手たちのこだわりとは？【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】ヤーデージブックとは、各ホールのレイアウトやハザードの配置、各地点までの距離が記載された冊子のこと。選手たちはそれをカバーに入れて携帯している。時には個性的なデザイ