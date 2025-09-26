静岡県警の警部の男が交番のトイレで女性職員を盗撮した疑いで逮捕された事件で、警部は交番に警察官が不在の時間帯を狙って犯行に及んでいたと見られていることが分かりました。 9月26日朝、建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで送検された静岡南警察署の前刑事一課長で警部の男（45）は、2025年4月27日に掛川警察署管内の交番に侵入し、4月30日から6月5日までの間、交番内の女性用トイレで複数回にわたり女性職員を盗撮したなど