トヨタ自動車が静岡県裾野市に建設を進めている実験都市「ウーブン・シティ」の一部エリアが完成し、実証が始まりました。 トヨタ自動車がつくる「ウーブン・シティ」は、あらゆるモノやサービスがつながる未来の実験都市です。 裾野市のトヨタ工場跡地に、ウーブン・シティの第一期エリア、広さ4万7000平方メートルが完成しました。 トヨタグループ12社が、静岡県三島市の「Z会」など国内