「静岡県華道展」始まる期間中26流派、372人の作品展示＝静岡市 【写真を見る】「静岡県華道展」始まる 期間中26流派、372人の作品展示＝静岡市 静岡県内で活躍する華道家による県下最大の展示会が、9月26日から静岡市にある松坂屋静岡店で始まりました。2025年で72回目を迎えた「静岡県華道展」、県中部では2年ぶりの開催となります。 期間中は、作品を入れ替えながら県内の26流派、372人の作品が展示されます。会場には、伝統