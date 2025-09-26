日本ハムの若林晃弘内野手（32）が今季限りで現役引退することが26日、分かった。今月28日のイースタン・リーグのヤクルト戦（鎌ケ谷）で引退試合を実施する。元大洋でプレーした憲一氏（72）を父に持つ若林は、桐蔭学園から法大、ENEOSを経て17年ドラフト6位で巨人入団。球界でも貴重なスイッチヒッターに加えて、投手と捕手以外の7ポジションを守れるオールラウンダーとして19、20年にリーグ連覇に貢献するなど、巨人在籍6年