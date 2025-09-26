◇インターリーグマリナーズ6―2ロッキーズ（2025年9月25日シアトル）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）は25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場。前日に59、60号を放ってチームを24年ぶりのア・リーグ西地区優勝に導いた大砲は、この日4打数無安打1申告敬遠で不発。ヤンキース・ジャッジが2022年にマークしたリーグ最多62本塁打にあと2とし、ドジャースとの今季レギュラーシーズン最終