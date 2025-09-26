シャオミ・ジャパンは9月26日、最大22,000Paの吸引力を備えた「Xiaomi コードレス掃除機 P30」を発売した。店頭予想価格は9,280円前後の見込み。10月10日までは早割価格として、8,980円で販売する。Xiaomi コードレス掃除機 P30ターボモード時で最大22,000Paの吸引力を実現した軽量コードレス掃除機。メインユニットの重さは約860gで、持ち運びも含め取り回しやすい点も特徴となる。延長ロッドやブラシバーなどを装着した全体の正