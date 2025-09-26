ドジャースは２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に８―０で勝利し、４年連続２３回目のナ・リーグ西地区優勝を果たした。先発した山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点の好投で１２勝目（８敗）をマーク。日本選手７人目のシーズン２００奪三振を達成した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回に４試合ぶりの５４号２ランを放ち、勝利を決定付けた。試合後、シャンパン