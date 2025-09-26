レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２５日（日本時間２６日）に敵地トロントでのブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打だった。打率２割６分１厘。チームは１―６で敗れたが、レギュラーシーズン残り３試合でポストシーズン進出マジックを１とした。ブルペンデーとなったブルージェイズは先発右腕バーランドが２回を投げ無安打無失点、その後も継投で６回までパーフェクト投球だった。２回先頭で