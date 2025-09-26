9月19日放送のライオンズナイターでは、楽天モバイルパーク宮城の楽天―西武21回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。9月に入ってからの打線の印象、接戦の試合で感じたチームとして徹底しなければいけないことについて訊いた。 ――昨日（9月18日、対オリックス23回戦）は見事なサヨナラ勝ちでした。振り返ってみていかがですか？西口「粘