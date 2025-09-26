車椅子ユーザーのインフルエンサーのあーりんさんが2025年9月23日にXを更新。多目的トイレを使用しようとしたところ、前の利用者が20分以上滞在し、着替えをしていた可能性が高いとして注意喚起を行った。「ここでおめかししたのかな？」あーりんさんはXで、腹痛があり近くの多目的トイレに向かったところ、使用中だったことを告白。しかし、「10分経過...開かない...小窓に人影が見える...位置と高さ的に介助者かな？」「15分経過