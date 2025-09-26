はじめてのママ友付き合いに張り切る主人公！心配してほしいのか、なにかを勘違いしているのか、張り合うように不幸話をかぶせていました。ただママ友たちのほうは、そんな主人公の態度にお疲れ気味なようです…。【まんが】私が一番不幸でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)