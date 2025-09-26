ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が２６日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。球数７４球、４イニング相当を投げ、打者１９人に対し安打性のある当たりは６本だった。バウアーは２４日のイースタン・楽天戦（横須賀）で登板予定だったが、直前に体調不調を訴えて登板を緊急回避していた。