Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ深井一希（３０）が２６日、今季限りで現役を引退すると発表した。Ｕ―１２から札幌の下部組織で育った深井は２０１３年、トップチームに昇格。ボランチで１年目から１９試合に出場するなど活躍した。しかし同年に左膝の前十字じん帯を断裂するなど、計５度、両膝の手術を経験。その中でも復活を遂げ続け、サポーターからは「不屈の男」と称されてきた。２６日時点でリーグ戦通算２０５試合に出