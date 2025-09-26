JR九州のロゴJR九州は26日、九州の玄関口である博多駅南側の線路上空に新ビルを建設する「博多駅空中都市プロジェクト」を中止すると発表した。建設費が当初想定の倍ほどかかることが判明し、事業が成り立たないと判断した。福岡市が駅周辺で進めている再開発促進事業「博多コネクティッド」の認定を視野に準備を進めており、地元では新たなランドマークとして期待を集めていた。JR九州によると、線路上空への施工は難易度が