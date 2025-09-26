長野地裁長野県中野市で2023年、住民と警察官の計4人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた同市、農業青木政憲被告（34）の裁判員裁判が26日、長野地裁（坂田正史裁判長）で開かれた。弁護側が最終弁論で「被告は心神耗弱状態だった」として死刑回避を求め、結審した。検察側は24日に死刑を求刑しており、判決は10月14日。被告は周囲に「（独り）ぼっち」などと悪口を言われているとの妄想を抱き、激高したとされる。刑