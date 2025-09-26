サッカー観戦力向上に重要な5つの要素のうち、「技・脳」の2つについて解説します（写真：master1305／PIXTA）「サッカーを観ていてもイマイチおもしろさがわからない」「戦術が複雑すぎる」という人も多いかもしれません。サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤（佐藤祐一）さんは、「サッカー観戦力向上には『心・目・知・技・脳』の5つが重要となる」と言います。前編で解説した「心・目・知」に続き、後編では「技・脳」の