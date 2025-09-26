サッカー観戦力を向上させるポイントをお伝えします（写真：おこ茶／PIXTA）サッカーの試合を観るのは好きだけれど、実は深いところまではよく理解できていない、という人も少なくないのでは？ですが、サッカーは、最低限の知識を押さえておけばグッとわかりやすく面白くなります。サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤（佐藤祐一）さんに、「観戦力向上に必要な5つのポイント」について解説してもらいます。※本稿は『サッ