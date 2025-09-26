東邦銀行が後場に入り上げ幅を拡大している。正午ごろ、９月中間期の連結業績予想について、最終利益を４２億円から６０億円（前年同期比３１．２％増）へ上方修正したことが好感されている。銀行単体において資金利益及び有価証券関係損益が計画を上回る一方、与信関係費用が想定を下回る見込みであることが要因としている。 出所：MINKABU PRESS