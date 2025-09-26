【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46五期生のグラビアが毎日ひとりずつ掲載されていく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。3日目となる9月26日に、佐藤優羽の撮り下ろしグラビアが公開となった。 ■五期生楽曲「空飛ぶ車」MVにも出演 「五期生のぽかぽか写真館」に、3人目のメンバーとして佐藤優羽が登場。日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」共通カップリング五期生曲「空飛ぶ車」MVでのフレッ