午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３０、値下がり銘柄数は４２９、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に不動産、その他製品、建設、鉱業など。値下がりで目立つのは非鉄金属、医薬品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS