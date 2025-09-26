エプコが続落している。２５日の取引終了後に発表した８月度の月次業績で、経常利益が前年同月比５１％減の１２００万円と大幅減益となったことが嫌気されている。メンテナンスサービスは受託増により減益傾向から回復基調にある一方、再エネサービスが季節要因により一時的に低調となったことが響いた。 出所：MINKABU PRESS