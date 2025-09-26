Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のSNSで、朝ドラ『あんぱん』で演じた「いせたくや」姿と新アーティスト写真撮影のオフショットを公開。そのギャップに注目が集まっている。 【画像】大森元貴の“振り幅”ショット／笑顔のクランクアップショット／新アー写オフショット／Mrs. GREEN APPLEの新アー写 ■朝ドラ『あんぱん』で演じた「いせたくや」はどっしりとした貫禄 「いせたくや」の姿では、大きなサン