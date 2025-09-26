ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。4回の第3打席に今季54号を放ち、チームの大勝（8ー0）に貢献した。今季6月にマウンド復帰を果たしてからは投打二刀流でチームを牽引してきた大谷。シャンパンファイトでは同僚らから「MVPコール」が巻き起こる一幕もあった。 ■「あれはショウヘイへのチャントだ