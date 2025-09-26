26日13時現在の日経平均株価は前日比251.78円（-0.55％）安の4万5503.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1130、値下がりは429、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は135.73円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が104.33円、アドテスト が93.19円、中外薬 が32.92円、ディスコ が22.08円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ