中国メディアの海報新聞によると、広東省珠海市で24日、台風で吹き飛ばされてきた1000香港ドル札が集合住宅の住戸の窓に貼り付くということがあった。住人がその様子を撮影しSNS上に投稿した。住人が窓を開けて1000香港ドル札を取ろうとしたところ、風で飛んでいってしまったという。SNS上では「香港から吹き飛ばされてきたの？」「台風からの贈り物かな」「台風の時に窓を開けるのは危険」「安全第一」などのコメントが寄せられた