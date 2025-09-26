TOKYO FMは26日、10月改編を発表。アソビシステムのアイドルプロジェクト KAWAII LAB.から誕生した7人組アイドルCANDY TUNEによる、レギュラー番組『CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT』（東京ローカル毎週月曜後9：00）がスタートする。【画像】キラキラ＆カワイイ＆クール！アルバム『倍倍FIGHT!』初回限定盤のジャケット「倍倍FIGHT!」のTikTok総再生回数が33億回を突破など、勢いに乗るCANDY TUNEのレギュラー番組がスター