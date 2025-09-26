ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Î¿·¤·¤¤¡È¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¿À¸ÍÂç3Ç¯¤ÎËÙÉô¿¿»Ò¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¥¨¥Ó¥·¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Æ±¤¸¤¯¤é¤¤Ë½¤ì¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£10·î1Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¡£ËÙÉô¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¿À¸ÍÂç¹ñºÝ¿Í´Ö²Ê³ØÉô¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊ¸²½³Ø²Ê¤Ç¹ñºÝ°Ü½»¤òÀì¹¶¡£¡ÖºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Î°Ü½»¤È¤«¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£