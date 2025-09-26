韓国の李在明大統領は25日、北朝鮮について「体制維持に必要な核兵器を確保した」との認識を示しました。アメリカのニューヨークを訪れた李大統領は25日、政府の経済政策を投資家へ説明するイベントの中で朝鮮半島の地政学リスクなどについて自身の認識を示し、北朝鮮が「体制維持に必要な核兵器をすでに十分確保している」と述べました。さらに「核弾頭を15個から20個製造できる核物質を1年中生産し続け核爆弾製造能力も育ててい