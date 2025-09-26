フリーアナウンサーの笠井信輔さん（62）が25日、自身のブログで『帯状疱疹（ほうしん）』のため緊急入院したことを明かしました。笠井さんはブログで「突然ですが、入院しました報告が遅れましたが月曜日に入院いたしました」と報告しました。さらに、経緯について「このところ喉の調子が悪く、咳き込むこともあったのですが、コロナではなく、副鼻腔炎と言う診断でしたので体調を見ながらそのまま働いておりました」とし「その