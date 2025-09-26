NHKは26日、日本とシンガポールの国際共同制作によるサスペンスドラマシリーズ「ロスト・アンド・ファウンド〜君を探して」（全6回）の制作を開始すると発表した。山田杏奈（24）とシンガポールの俳優ショーン・ティア（29）が出演し、26年3月ごろにBSP4Kで放送予定。山田は「シンガポールとの共同制作である今作に出演させていただくことをとても楽しみにしています」、ティアも「物語には文化や国境を越えて人をつなぐ力があると