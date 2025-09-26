【モデルプレス＝2025/09/26】女子プロレスラーの上谷沙弥選手がTBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に出演。TBSでは51年ぶりとなる快挙を達成した。【写真】「ラヴィット！」で夢叶え号泣の上谷沙弥選手◆上谷沙弥選手「ラヴィット！」で夢叶えるこの日、金曜日のシーズンレギュラーを卒業した上谷。生放送でプロレスをすることが夢だったという上谷は、「生放送でプロレス対決 ラヴィット！ス