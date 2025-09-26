【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの青木さやかが26日、自身のInstagramを更新。早朝から作った娘への手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。【写真】青木さやか、早朝から作った家庭的な弁当◆青木さやか、朝6時から娘への弁当作り青木は「気持ちのよい朝で張り切って6時から たけのことゴボウの炊き込みご飯 娘のお弁当のハンバーグ きゅうり茄子茗荷の浅漬け わたしのお昼のおにぎり 充実していた」と早朝からの料理作