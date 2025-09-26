「移籍後の2年間で放った本塁打ランキング」に米記者注目米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回にメジャー自己最多に並ぶ54号2ランを放った。この一発で、大谷にしか作れない記録をいくつも更新している。4-0で迎えた4回1死三塁、大谷はクリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。右手だけでスイングしたような形だったが、手ごた