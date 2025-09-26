シャオミは、新型Androidタブレット「REDMI Pad 2 Pro」と「REDMI Pad 2 Pro 5G」を国内向けに発表した。価格は3万9980円～。9月26日に「REDMI Pad 2 Pro」の6GB＋128GBモデルとマットガラスバーションが発売、そのほかのモデルは10月28日に発売される。 「REDMI Pad 2 Pro」は、2.5K解像度（2560×1600）の約12.1インチディスプレイを備えたAndroidタブレット。1万2000mAhのバッテリーを備えている。