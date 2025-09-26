さまざまな作品で、有名俳優の母親役を務め“国民の母”として知られる女優のキム・ミギョン（61）が「名誉済州（チェジュ）島民」に選出され、現地で話題となっている。 【写真】まさに母！ドラマ「ゴー・バック夫婦」で親子役を演じたチャン・ナラの結婚式へ参列した キム・ミギョンは11日、自身のSNSを通して「私が愛してやまない済州。光栄なことに、名誉済州島民になりました。より大切にし、愛し、守るべき義務