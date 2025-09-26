アニメ『Dr.STONE』の最終シーズンとなる『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』の第3クールが、2026年に放送されることが決定。これを記念し、放送決定記念ビジュアルが公開された。【動画】小林裕介＆鈴木崚汰が『Dr.STONE』最終シーズンへの想いを語り尽くす！原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞