歌手の一青窈（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）、長女（8）、次女（6）のお出かけショットを公開した。【写真】一青窈が公開した9歳長男＆8歳長女＆6歳次女のお出かけショット※4枚目「こどもたちがいちばんはしゃいだ spot ケロンの小さな村」での思い出の写真を投稿。「耕作放棄地を開墾して子供の楽園を創られた」と施設を紹介し、「秀じぃが自ら竹の水鉄砲作りを教えてくれたり よく流れる笹舟の手ほ