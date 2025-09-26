日本ハムの若林晃弘内野手が今季限りで現役引退を決断したことが２６日、分かった。近日中に正式発表される。９月２８日のイースタン・ヤクルト戦（鎌ケ谷）で引退試合が行われる。巨人から移籍２年目、プロ８年目の今季は、開幕１軍こそ逃すも、４月１０日に１軍昇格を果たし、７試合に出場し、打率１割４分３厘だった。５月２日に抹消されて以降は２軍調整が続き、ファームでは４２試合に出場し、打率２割２分２厘、０本塁打