ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）最終回が２６日に放送された。ラストはおなじみの「ほいたらね」で終了。ヒロインの今田美桜や夫役を演じた北村匠海など、出演者たちが生放送やＳＮＳで「ほいたらね」の言葉でドラマ終了を惜しんだ。最終回では、病気になったのぶ（今田）が夫の嵩（北村）に「嵩は、うちのアンパンマンや」などと思いを伝えた。５年後、のぶは病気がすっかり治ったかのように元気になり