山形新聞・山形放送が県民の安全・安心のために日夜、力を尽くしている警察官を顕彰する「県民の警察官」の今年度の受賞者4人が決まりました。今年度の県民の警察官に選ばれたのは、南陽警察署・刑事課の黒沢貴義警部補（54）、県警察本部・交通機動隊の井上直昭警部補（49）。県警察本部・人身安全少年課の木内義章警部補（49）、新庄警察署・駅前交番の岸立太郎巡査部長（56）の4人です。県民の警察官は、県民の安全、安心な暮ら